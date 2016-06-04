صراع الصفقات - مارسيال: إبراهيموفيتش سيضيف خبرته لمانشستر يونايتد

قال أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد إن زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم الدولي السويدي يُعد إضافة قوية للفريق إذا ما تمت الصفقة مشيرا إلى أن خبرته ستضيف الكثير للفريق.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد قد اتفق مع زلاتان إبراهيموفيتش على ضمه لمدة عام إذ أن اللاعب قد انتهى عقده مع باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية، قال مارسيال "انضمام زلاتان لمانشستر يونايتد سيكون صفقة جيدة جدا".

وأضاف "إنه مهاجم رائع وسوف يقدم الكثير من الخبرة للفريق".

كما أعلن نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق عن تولي جوزيه مورينيو مهمة تدريب الفريق مما يجعل الصفقة ممكنة الحدوث، إذ أن المدرب عمل في وقت سابق مع زلاتان حينما كان الثنائي في إنتر ميلان في الفترة من 2008 وحتى 2009.