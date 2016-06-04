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استطلاع يشير إلى تقدم محدود في نسبة المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

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استطلاع يشير إلى تقدم محدود في نسبة المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي استطلاع يشير إلى تقدم محدود في نسبة المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ارشيفية

أظهر استطلاع لأراء البريطانيين قبل استفتاء 23 يونيو على بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي تقدما أصغر لمعسكر “البقاء” يوم السبت طبقا لما أوردته شركة الأبحاث أوبينيوم.

ورويترز قالت أوبينيوم إن استطلاعا أجري عبر الإنترنت شارك فيه 2007 أشخاص في الفترة بين 31 مايو والثالث من يونيو أوضح أن 43 % يميلون للتصويت لصالح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي في حين قال 41 % إنها سيصوتون لصالح الخروج. وبلغت نسبة من لم يحسموا موقفهم أو رفضوا الكشف عن رأيهم نحو 16%.

كان استطلاع أجرته شركة أوبينيوم لصحيفة أوبزرفر ونشر في 21 مايو  أظهر أن 44% من الأشخاص يرغبون في البقاء داخل الاتحاد مقابل 40% يرغبون في الخروج.

 

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