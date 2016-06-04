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“العمليات المشتركة” العراقية: مقتل 82 مسلحا من (داعش) بالفلوجة

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“العمليات المشتركة” العراقية: مقتل 82 مسلحا من (داعش) بالفلوجة “العمليات المشتركة” العراقية: مقتل 82 مسلحا من (داعش) بالفلوجة

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، مقتل 82 مسلحا من تنظيم (داعش) الإرهابي وضبط مستودعات كبيرة للأسلحة والعتاد وتدمير أنفاق وخطوط دفاعية خلال اليوم الأول من عملية اقتحام مدينة الفلوجة شرقي الأنبار، ولم تشر إلى وقوع ضحايا من عدمه في صفوف القوات العراقية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العميد يحيى الزبيدي، في تصريح صحفي، إن قوات “مكافحة الإرهاب” مدعومة بشرطة الأنبار والجيش العراقي وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، تمكنت من اقتحام مدينة الفلوجة والسيطرة على منطقة النعيمية بالكامل وتطويق منطقتي جبيل والشهداء، مشيرا إلى أن القوات تبعد حوالي ثلاثة كيلو مترات عن قائممقامية الفلوجة التي تعتبر مركز المدينة.

على صعيد متصل، دمرت الطائرات العراقية من طراز “سيخوي” ثماني مقرات لـ(داعش) وقتلت من كانوا فيها بمنطقة البوهوى قرب عامرية الفلوجة، والبو علي الجاسم شرق مدينة الرمادي بالأنبار.

أ ش أ

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