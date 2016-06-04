دارسة: الإقلاع عن التدخين يساعد على تنظيم الدورة الشهرية لدى السيدات

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الإقلاع عن التدخين يضبط ميعاد الدورة الشهرية للنساء.

وأوضح الباحثون أن تدخين التبغ يرفع خطر التعرض للتقلبات الهرمونية، وهو الأمر الذى يتسبب فى اضطراب الدورة الشهرية لدى السيدات.

وأشار الباحثون إلى أن النيكوتين هى مادة سيئة تسبب الإدمان بشكل لا يصدق، إضافة إلى أنه يحمل فى طياته العديد من النتائج الصحية السلبية.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فأوضح الباحثون أن التدخين هو المسؤول عن 480 ألف حالة وفاة سنويا فى الولايات المتحدة فقط، وهو يمثل تقريبا 20% من جميع الوفيات.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن النساء يجدن الإقلاع عن السجائر أصعب من الرجال، كما أنها أكثر عرضة بنسبة 25٪ للإصابة بمرض القلب التاجى ومرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) مقارنة بنظرائهن من الرجال.

ويأمل فريق البحث إلى تعميم هذه الرؤية الجديدة لوقف تناول المواد المخدرة والتخلى عن اتباع السلوكيات الإدمانية الأخرى، مثل الحشيش والبانجو والترامادول والهروين. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الامريكى “Medical News Today”، وذلك فى فى الرابع من شهر يونيو الحالى.

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