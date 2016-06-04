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بالصور.. توأم هندى ملتصق بزوجين من الأيدى وزوج واحد من الأرجل

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بالصور.. توأم هندى ملتصق بزوجين من الأيدى وزوج واحد من الأرجل بالصور.. توأم هندى ملتصق بزوجين من الأيدى وزوج واحد من الأرجل
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على ولادة توائم هندى ملتصق لديهما مجموعتين من الأيدى لكن متشاركين بزوج واحد من الأرجل.

والتوائم صبى وفتاة يتشاركان أيضا فى الأجهزة الحيوية، وقد تمت ولادتهما فى عيادة خاصة فى قرية فى بوكسار، بولاية بيهار بشرق الهند، مساء الأربعاء الماضى.

وسرعان ما بدأت حالتهما تتدهور، وتم نقلهما إلى مستشفى سادار فى المدينة، حيث أعطى مسعفون لهما العلاج الأولى فى وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة.

وقالت الدكتورة راج كومار غوبتا، وهى طبيبة أطفال فى مستشفى سادار، إن الطفلين ملتصقان من الخصر، لافتةً إلى أن الأعضاء التناسلية المرئية واحدة فقط وهى لفتاة.

وأضافت الدكتورة رافى كومار غوبتا، أخصائية الأطفال فى مستشفى سادار، أن الطفلين هما حالة نادرة من التوائم الملتصقة، ولكن فرص بقائهما على قيد الحياة ضئيلة.

التوأم الهندى الملتصق (1)

التوأم الهندى الملتصق (2)

التوأم الهندى الملتصق (3)

التوأم الهندى الملتصق (4)


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