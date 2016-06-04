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عائلة محمد كلاي: الوفاة حدثت بسبب صدمة أدت لانخفاض ضغط الدم

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عائلة محمد كلاي: الوفاة حدثت بسبب صدمة أدت لانخفاض ضغط الدم عائلة محمد كلاي: الوفاة حدثت بسبب صدمة أدت لانخفاض ضغط الدم

محمد علي كلاي

قال متحدث باسم أسرة بطل العالم السابق للملاكمة لوزن الثقيل الأمريكي محمد علي اليوم السبت، إن سبب وفاته يرجع لصدمة أدت لانخفاض شديد في ضغط الدم.

وأضاف المتحدث أن الصدمة حدثت نتيجة لأسباب طبيعية لم يحددها، نقلاً عن “رويترز”.

وتوفي علي الذي عانى من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش لفترة طويلة، عن 74 عاماً الساعة (9:10) مساء أمس الجمعة بتوقيت أمريكا الشمالية.

وقال المتحدث باسم أسرة علي، بوب جونيل، خلال مؤتمر صحفي في سكوتسدال بولاية اريزونا وفي مكان ليس ببعيد عن المستشفى الذي كان يعالج فيه الملاكم الأمريكي نتيجة مشكلات في جهاز التنفس، إن “جنازة عامة ستقام لعلي يوم الجمعة المقبل في لويسفيل بولاية كنتاكي”.

 

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