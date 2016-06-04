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بالفيديو - إيفونا يسجل وكوت ديفوار تفوز على الجابون والحسم بالجولة الأخيرة

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بالفيديو - إيفونا يسجل وكوت ديفوار تفوز على الجابون والحسم بالجولة الأخيرة بالفيديو - إيفونا يسجل وكوت ديفوار تفوز على الجابون والحسم بالجولة الأخيرة

سجل ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي هدف منتخب بلاده الجابون الوحيد في مرمى كوت ديفوار في خسارة منتخبه 2-1.

منتخب كوت ديفوار فاز على الجابون 2-1 في لقاء ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

جاءت الأهداف عن طريق جوناثان كوديجي في الدقيقة 56 وإسماعيل ديوماندي في الدقيقة 72. بينما سجل إيفونا هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة 81.

نظام المجموعة التاسعة يختلف عن باقي المجموعات فسوف يتأهل منتخب واحد فقط نظرا لتأهل الجابون لأنها صاحب الأرض.

ويأتي حسم بطاقة التأهل بين منتخب كوت ديفوار ( 9 نقاط) ومنتخب سيراليون (7 نقاط).

ووصل منتخب كوت ديفوار إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة بينما المنافس المباشر منتخب سيراليون فاز على السودان ووصل إلى النقطة 7.

وسيواجه منتخب كوت ديفوار نظيره السيراليوني في الجولة الأخيرة على ملعبه ويحتاج للتعادل أو الفوز لضمان التأهل.

منتخب سيراليون يحتاج إلى الفوز فقط لا غير وقته سيتساوى في عدد النقاط مع كوت ديفوار ولكنه سيتأهل بسبب المواجهات المباشرة نظرا لانتهاء المباراة الأولى بينهما بالتعادل 0-0.

شاهد - هدف إيفونا في مرمى كوت ديفوار

شاهد - أهداف فوز كوت ديفوار أمام الجابون

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فيديو اليوم السابع

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