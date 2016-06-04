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النيابة تستمع للمصاب والشهود فى حادث "قرش العين السخنة"

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النيابة تستمع للمصاب والشهود فى حادث "قرش العين السخنة" النيابة تستمع للمصاب والشهود فى حادث "قرش العين السخنة"
استمعت النيابة العامة بالسويس، اليوم السبت، إلى أقوال الشهود والمصاب، فى حادث التهام سمكة قرش قدم طالب، بشواطئ العين السخنة بالسويس، مما تسبب فى بتر قدم الشاب عمرو عبد الخالق، كما استمعت النيابة إلى أقوال 5 من أقارب وأصدقاء المصاب، الذين تواجدوا مع صديقهم بعد خروجه من غرفة العمليات بمستشفى السويس العام.

وأكد أصدقاء وأقارب الطالب المصاب، أن سمكة القرش هاجمت عمرو، خلال سباحته فى المياه، وأنهم كانوا متواجدين باللنش البحرى الذى استأجروه، وتمكنوا من انتشال عمرو عقب تعرضه للهجوم.

وقال الطالب المصاب، إنه حاول الهروب من سمكة القرش، إلا أنها هاجمته فى قدمه اليسرى، وضمت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمصاب، الذى أعده مدير مستشفى السويس العام.

وأكد الدكتور سيد الجوهرى، مدير مستشفى السويس العام، أن حالة الطالب عمر عبد الخالق مستقرة بعد إجراء عملية بتر جراحية فوق الركبة، إذ كان يعانى من تهتك بالساق اليسرى، التى تعرضت لهجمة القرش، ومزق جزء منها، مشيرًا إلى أن الطالب يمكث بالمستشفى العام، ولم يتم إصدار أى قرار بنقله لمستشفى آخر.

- ننشر أول فيديو لسمكة قرش بعد مهاجمتها طالب والتهام قدمه بالعين السخنة

- فريق من "البيئة" يتحرك لموقع حادث التهام قرش قدم مواطن بالعين السخنة

- مدير مستشفى السويس العام: بتر ساق الطالب بعد مهاجمة سمكة قرش بالسخنة

- ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس

- سمكة قرش تهاجم طالبا بالعين السخنة فى السويس وتلتهم قدمه

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مصر 365

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