"غرفة الغوص" تكشف نوع "قرش العين السخنة".. وتؤكد: أخطر أنواع القروش

قال هشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن نوع سمكة القرش التى هاجمت طالب بشاطئ مارينا وادى الدوم بالعين السخنة، وأصابته ببتر فى قدمه، اليوم السبت، وفقا للفيديو الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، من نوع "ماكو" وتعد من أخطر أنواع القروش.

وقال "جبر" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الفيديو الذى نشر، أظهر محاولة هؤلاء الشباب اصطياد سمكة القرش، معتبرا ذلك سلوكًا غير مسئول، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد إن كانت السمكة هاجمت الطالب أثناء وقوفه على "طبلية" المركب أم لا، مطالبا بوقف تلك الممارسات الخاطئة، وإلا ستتكرر الحادث.

وأشار جبر، إلى أن الغرفة حذرت من استمرار عملية "الصيد الجائر" سواء كان تجاريا أو من قبل هواه، لأن هذا السلوك يستفز أسماك القرش، وتغير سلوكها، إذ يلقى هؤلاء بعض الأسماك الملوثة بالدماء فى الماء لجذب القروش لاصطيادها، وتسمى تلك العملية "بتظفير البحر".

وأشار رئيس غرفة الغوص، إلى أن منطقة خليج السويس تُعرف باحتوائها على أسماك القرش، نظرا لوجود مجرى ملاحى، مطالبا وزارة البيئة بمحاربة تلك الظاهرة التى ستؤدى على المدى البعيد إلى انقراض أسماك القروش فى تلك المناطق.

ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس

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