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كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى

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كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى
تباطأت حركة المركبات أعلى كوبرى أكتوبر، أثر اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى أثناء نزولها من أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الوصلة المعلقة اتجاه مدينة نصر، بسبب تعطل سيارة نتيجة لارتفاع دراجات الحرارة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من غرفة النجدة بحادث بمنزل كوبرى اكتوبر اتجاه المهندسين، وسيارة معطلة أعلى الكوبرى اتجاه مدينة نصر، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم إزالة حطام الحادث.

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