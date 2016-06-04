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أيمن نور:أقاضى وزيرى الخارجية والداخلية لعدم تسليم قنصلية اسطنبول جواز سفرى

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أيمن نور:أقاضى وزيرى الخارجية والداخلية لعدم تسليم قنصلية اسطنبول جواز سفرى أيمن نور:أقاضى وزيرى الخارجية والداخلية لعدم تسليم قنصلية اسطنبول جواز سفرى
قال بيان صحفى صادر عن أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة ومالك قناة الشرق، أنه وجه إنذاراَ للقنصلية المصرية باسطنبول ولوزيرى الخارجية، والداخلية بالقاهرة، بضرورة تنفيذ الحكم القضائى واجب النفاذ فى الدعوى 53452 لسنة 69 ق – مجلس الدولة – والتى قضت بأحقيته فى استلام جواز سفره من القنصلية المصرية باسطنبول بديلاَ عن جوازه المنتهى فى مارس 2016.

واتهم نور القنصلية المصرية بأنها "ماطلت، وتقاعست"-بحسب تعبيره- عن تنفيذ الحكم لمدة سبعة أشهر، بعد أن طالبت بأوراق ومستندات غير واردة فى القانون، ولا يتم طلبها عند إصدار جواز جديد بديل عن جواز منتهى، وفقا لما ورد فى البيان.

وأضاف نور أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ فعل مؤثم دستورياَ بنص المادة رقم 100 من الدستور، ومعاقب عليها بالعزل، والحبس بنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات.

وأشار نور إلى أن الحكومات المصرية سلمت جوازات بديلة لالآف من المواطنين منهم يوسف بطرس غالى من السفارة المصرية فى لبنان، وأخيراَ تسليم جواز سفر دبلوماسى للفريق أحمد شفيق فى أبو ظبى بمجرد إعلانه رفع دعوى قضائية، وتم تسليمه الجواز قبل نظرها.
>وأوضح نور أنه تم تسليم جوازات سفر لعدد كبير ممن وصفهم بـ"المعارضين" بالخارج من السفارة المصرية فى الدوحة، مشيرا إلى أنه تقدم فى 28 مايو الماضى بمذكرة للنيابة العامة غبر المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد وزيرى الخارجية والداخلية، وقنصل باسطنبول، وفقاَ لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات، والتى تعاقب بالحبس، والعزل وجوباَ فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.

وأكد نور أنه بصدد رفع دعوى مباشرة فى هذا الخصوص يطالب فيها بعزل، وحبس وزيرى الخارجية، والداخلية، والتعويض الجابر للأضرار، فضلاَ أنه أرسل شكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان.


>أيمن نور: حكم أحقيتى بتجديد جواز السفر يجعل عودتى لمصر "وشيكة"
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