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بعد القبض على أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا".. شاومينج تعلن عن صفحة بديلة

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بعد القبض على أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا".. شاومينج تعلن عن صفحة بديلة بعد القبض على أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا".. شاومينج تعلن عن صفحة بديلة
أعلنت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن صفحة بديلة لـ"بالغش اتجمعنا" بعد القبض على أدمن الصفحة.

وكتبت الصفحة "ندعم بكل قوة صفحة "بالغش اتجمعنا" البديلة للصفحة التى تم إغلاقها من إدارة الفيس وسنظل ندعمهم حتى يعودوا أقوى وأقوى وندعم كل من يحارب معنا الفساد، كل طالب أو طالبه شاف البوست ده يدعم عودة صفحة بـ"الغش اتجمعنا" البديلة من جديد ويعملها لايك لتعود كما كانت وتساعدكم بجانبنا ونكون يد واحدة دائمًا".

وأضافت الصفحة: "طلبة الثانوى العام اللى هيبدأوا بكرة يعملوا لايك للصفحة البديلة ضرورى حتى يدعموهم للعودة مرة أخرى، لينك الصفحة البديلة موجود فى أول كومنت يا شباب وكل اللى شاف البوست يعملها لايك".
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>"التعليم" تعلن القبض على صاحب صفحة "بالغش اتجمعنا"

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