الداخلية: سنقف بالمرصاد لصفحات الغش.. ومهمتنا خلق مناخ طيب للطلاب

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن جهود الوزارة لن تتوقف فى مواجهة صفحات الغش ومواقع تسريب امتحانات الثانوية العامة، بعد سقوط مؤسس صفحة "يوم المعجنة" وصفحة "بالغش اتجمعنا".

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الداخلية ستقف بالمرصاد لصفاحات الغش، وملاحقة هذه الصفحات التى تهدر مجهود المجهتدين من الطلبة، فضلاً عن خلق مناخ طيب للطلاب يسمح لهم بأداء الامتحانات بسهولة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت القبض على المواطن "م.خ" 22 سنة من محافظة كفر الشيخ، مصمم ومسئول صفحة تحمل اسم "بالغش اتجمعنا" وهى إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى يقوم باستخدامها فى الإخلال بأعمال امتحان الثانوية العامة بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 101 لسنة 2015.

ـ "التعليم" تعلن القبض على صاحب صفحة "بالغش اتجمعنا"