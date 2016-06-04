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ارتفاع عدد قتلى ومصابى مشاجرة البحيرة لـ7 أشخاص بسبب خلافات الجيرة

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ارتفاع عدد قتلى ومصابى مشاجرة البحيرة لـ7 أشخاص بسبب خلافات الجيرة ارتفاع عدد قتلى ومصابى مشاجرة البحيرة لـ7 أشخاص بسبب خلافات الجيرة
ارتفع عدد ضحايا مشاجرة البحيرة إلى 3 أشخاص، بينما أصيب 4 آخرين بطلقات نارية بالرأس والبطن، جراء وقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية، لخلافات الجيرة بقرية "وافى" التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد علاء حبكة مأمور قسم شرطة كوم حمادة بنشوب مشاجرة عنيفة بقرية وافى بدائرة المركز، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتى "وافى وأبو مصطفى" بقرية وافى لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل كل من: الصابر محمد أبو مصطفى وأحمد أبو اليزيد أبو مصطفى ونور عمر الصابر، بينما أصيب 4 آخرين بطلقات نارية بالرأس والبطن وحالتهم حرجة جدا.

وتوصلت تحريات المباحث بإشراف العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، أن المهتم بإطلاق النيران عليهم يدعى "أحمد.ن.س"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم و العرض على النيابة العامة لمبارة التحقيقات فى الواقعة .


>- مقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالأسحلة النارية بالبحيرة
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