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طارق فهمي: الرئيس يبحث مع الداخلية الإفراج عن معتقلي تظاهرات “تيران وصنافير”

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طارق فهمي: الرئيس يبحث مع الداخلية الإفراج عن معتقلي تظاهرات “تيران وصنافير” طارق فهمي: الرئيس يبحث مع الداخلية الإفراج عن معتقلي تظاهرات “تيران وصنافير”

طارق فهمى

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، طارق فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح ، نجح بمهارة كبيرة فى نقل رسائل مهمة، خلال حديثة التلفزيوني الأخير، يأتي على رأسها التأكيد على ثبات الدولة المصرية، وقدرة الدولة على التحدي، واثبات الذات، لافتا الى أن الرئيس رواغ عندما طالبه المحاور أسامة كمال بتسمية أهل الشر.

وأضاف فهمي، خلال لقاء له  ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، اليوم، أن الرئيس اول من دعى لانشاء مفوضية للشباب، للدفع فى اتجاه عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الشباب المعتقل دخل السجن فى قضايا جنائية، مشددًا على أن الرئيس أفرج عن عدد من الشباب الأبرياء ويتم إعادة النظر في ملفات المعتقلين، تمهيدًا للافراج عن دفعات جديدة.

وأكد فهمي، أن الداخلية  تدرس إعادة النظر، في ملفات الشباب المسجون على خلفية تظاهرات جزيرتي “تيران”، و”صنافير”، مردفاً:  ”الدولة تبحث تدريب واستيعاب الشباب فى الوزارات والمحليات”.

 

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