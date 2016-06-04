العقيد عبد العزيز المجيدي: الحوثيون يسعون لقتل قيادات الجيش بطريقة كهنوتية‎

قال رئيس عمليات المجلس العسكري بمدينة تعز اليمنية، العقيد عبد العزيز المجيدي، إن المليشيات العنصرية الصفوية التابعة للحوثيين، سعت لقتل قيادات الجيش الوطني اليمني، بطريقة كهنوتية، لافتًا إلى أن الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، قادرة على تطهير محافظة تعز، من هؤلاء المتمردين.

وأضاف المجيدي، خلال حوار له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، اليوم أن الجيش الوطني يخوض معركة قوية فى محافظة تعز، بمسرح عمليات يمتد لاكثر من 250 كيلو متر، مشيرًا إلى ان العملية العسكرية تسير بشكل ايجابي وصمود اسطوري.

وشدد المجيدي، على أنه لا سبيل أمام الجيش النظامي، الا بحماية المواطنين، وتحرير مناطق تمركز مليشيات الحوثيي، وتحرير مواقعهم العسكرية، الممتلئة بالأسلحة، وبسط سيطرة القوات اليمنية على ساحة الحرب.