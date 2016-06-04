بالصور..تدشين حزب صوت الشعب من بني سويف‎

دشن أحمد حسين البراوي، ” المحامي” وكيل مؤسسي حزب “صوت الشعب “، المؤتمر الجماهيري لتدشين الحزب من بني سويف، وأعلن البراوي عن انطلاق أنشطة حزبه، من محافظة “بني سويف”، اليوم السبت ، بهدف تنمية منطقة الصعيد “سياسيا واقتصاديا”، ليصبح بذلك أول حزب سياسي في تاريخ مصر، يتخذ من الجنوب مقر رئيسيا له.

وقال البراوي، في المؤتمر الذي عقدة اليوم بمدينة بني سويف، بحضور المهندس نبيل البراوي، أمين عام الحزب الوطني بالمحافظة الأسبق، والدكتور رجب صمدية، الأستاذ بحقوق بني سويف، وعدد غفير من جماهير، وإعلاميين المحافظة .

وقال البراوي، إن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، تتطلب التكاتف من الجميع لدعم مؤسسات الدولة، وحمايتها مما يحاك لها من مؤامرات خارجية وداخلية، وذلك من خلال أحزاب سياسية فاعلة تشكل ركيزة قوية بين المواطنين، وتساهم في التنمية الاقتصادية، بأفكار مبتكرة تنموية تلبي احتياجات الشعب، وتسهم في النهضة الاقتصادية بشكل إيجابي.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادي لحزبه مختلف في الشكل والمضمون، موضحًا أنه سيتم تدشين عدد من المشروعات التنموية بالصعيد من أجل توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة بشكل مباشر في تنمية هذا الجزء المهم من الوطن والذي تعرض للإهمال لسنوات طويلة.

واختتم بقوله: الحزب سيكون له نصيبا كبيرًا من اسمه، وصوتًا للشعب المصري الذي يرغب في الاستقرار، والتنمية، وبناء الوطن، ومساندة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.