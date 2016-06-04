بالصور.. العرض الثانى لأطفال الإسماعيلية "ماما أنا آسف" على مسرح قصر الثقافة

قدمت مساء اليوم السبت، فرقة أطفال قصر ثقافة الإسماعيلية العرض الثانى للمسرحية الاستعراضية الغنائية "ماما أنا آسف"، وذلك على مسرح قصر الثقافة، وبدأ العرض الأول أمس الجمعة.

العرض من إخراج محمد الدسوقى، وتأليف سامح الرازقى، وبطولة محمد هشام ورؤى حسن ونيرة حسن وعبد الرحمن محمد ومحمد عثمان، وتمثيل محمود محمد رجب ومريم محمود بدر وعبدالرحمن جمال وآية هشام ومنار عادل وآية على محمد ومحمد أحمد محمود وبدر محمود، بالاشتراك مع فرقة الأطفال الاستعراضية، وديكور شادى قطامش، وألحان وتوزيع أحمد العجمى، تصميم استعراضات عمرو عجمى، وتدريب استعراضات شريف مبارك ومخرج منفذ محمد حامد وإشراف عام ماهر كمال مدير فرع الثقافة، وإيناس رجب مدير القصر، ورعاية سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء.

وتدور أحداث العرض حول حث الأطفال على العمل وعدم التكاسل وتنفيذ نصائح وتوجيهات الأسرة فى المنزل، وعدم الإهمال فى الواجبات المنزلية والمدرسية، ويقام العرض على مدار يومين، ثم يعاد العرض فى ليالى رمضان على المسرح الصيفى.

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