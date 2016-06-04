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لأول مرة في تاريخه.. الفتح الرباطي بخطف الدوري من الوداد

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لأول مرة في تاريخه.. الفتح الرباطي بخطف الدوري من الوداد لأول مرة في تاريخه.. الفتح الرباطي بخطف الدوري من الوداد

تُوج الفتح الرباطي بالدوري المغربي للمحترفين في جولته الأخيرة وذلك لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مولودية وجدة في المرحلة 30 بنتيجة 4-2.

الفوز رفع رصيد الفتح للنقطة 58 بفارق نقطتين عن الوداد الوصيف وحامل لقب البطولة الماضية.

وحصد الفتح لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، بينما كان وصيفا للمسابقة في ست مناسبات بينما في جعبته خمسة ألقاب من الكأس.

وسجل رباعية الفتح محمد فوزير هدفين في الدقيقتين 5 و88 ومروان سعدان في الدقيقة 56 وعبد السلام بنجلون في الدقيقة 76.

بينما أحرز لمولودية وجدة سيكو باكابوكو في الدقيقتين 29 و85.

ولم يشكل فوز الوداد على المغرب التطواني بهدفين نظيفين أي فارق في لقب البطولة، لكنه حافظ فقط على فارق النقطتين مع الفتح الرباطي.

وسجل عبد اللطيف نصير الهدف الأول في الدقيقة التاسعة وضاعف حمزة الواسطي النتيجة في الدقيقة 82.

يذكر أن الوداد المغربي وقع مع الأهلي وزيسكو وأسيك في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

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