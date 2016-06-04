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مؤمن زكريا: الحضري تحدث معنا عن أيام التتويج بكأس الأمم.. والحب حاضر في المنتخب

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مؤمن زكريا: الحضري تحدث معنا عن أيام التتويج بكأس الأمم.. والحب حاضر في المنتخب مؤمن زكريا: الحضري تحدث معنا عن أيام التتويج بكأس الأمم.. والحب حاضر في المنتخب

أشاد مؤمن زكريا نجم الأهلي بدور عصام الحضري حارس منتخب مصر المخضرم في تحفيز زملائه قبل مواجهة تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وعاد منتخب مصر أخيرا لكأس الأمم الإفريقية بعد أن نجح في الفوز على مضيفه التنزاني 2-0 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة 2017.

وقال مؤمن لقناة "الحياة 2": "أشعر بالسعادة للمشاركة في كأس الأمم لأول مرة، خاصة أن الحضري وهو الفائز بالبطولة 3 مرات تحدث معنا عن مدى فرحة الشعب المصري وقت التتويج".

وأكمل "هدفنا التالي هو التأهل لكأس العالم".

وأتم مؤمن "الحب حاضر بين لاعبي منتخب مصر، ويوجد احترام بين الكل هنا".

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فيديو اليوم السابع

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