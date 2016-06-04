بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا صينيا لتحسين نوعية مياه كوتشنر والبرلس

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة وفداً صينياً ضم 5 خبراء صينين فى مجال تحسين نوعية مياه الصرف الصحى والصناعى وإدارة المخلفات الزراعية والمنزلية وإنتاج الطاقة.

وقال المحافظ إن الوفد الصينى يمثل شركة ستيت جريد القومية الصينية "state grid" التى تعمل فى مجال إدارة المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف المحافظ أنه تم بحث تحسين نوعية مياه مصرف كوتشنر مع الجانب الصينى، من خلال عمل أنظمة معالجة حديثة على المصرف، لتكون مياها صالحة للرى الزراعى، والقضاء على جميع مصادر التلوث التى تصب بالمصرف، بالإضافة إلى تحسين نوعية المياه الواردة إلى بحيرة البرلس لتنمية الثروة السمكية بها وتحويلها إلى بحيرة نموذجية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه تم بحث تشغيل 4800 عمود كهرباء على الطريق الدولى الساحلى بالطاقة الشمسية بطول 120 كيلو مترا.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم بحث مجال تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية مع الجانب الصينى، وذلك من خلال عمل محطة لتدوير القمامة تعمل بطاقة إنتاجية 2000 طن يومياً، واستخدام هذه المخلفات فى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوى للزراعة، بهدف تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور محمد الصيرة سكرتير عام المحافظة، والمهندس معتز المقدم نائب رئيس المجلس المصرى الصينى للتبادل الصناعى والتجارى، ووكلاء وزارات الرى والكهرباء، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والكيميائى فايد الشاملى مدير عام البيئة بالمحافظة، وسيمون عبد الناصر مدير عام الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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