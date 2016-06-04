طرح 4 أطنان أرز بمعرض "أهلا رمضان" بسعر 4.5 جنيه للكيلو بدمياط

طرحت مديرية التموين بدمياط اليوم 4 أطنان أرز للمواطنين بسعر 4.5 جنيه للكيلو فى معرض السلع الرمضانية "أهلاً رمضان" بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث إنه نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع وخاصة الأرز.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تعليماته للمهندس السيد السؤالى مدير عام التموين بطرح كميات كبيرة من الأرز من شركة الجملة بدمياط لتغطية احتياجات المواطنين وبأسعار محددة.

ويهيب المحافظ بتجار دمياط الشرفاء العارضين بالمعرض ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة دون أى مغالاة.

وأشار إلى أنه فى حالة شكوى أى مواطن من ارتفاع فى الأسعار عليه الاتصال بمدير عام التموين على رقم 01004747092 لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف فورًا.

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