أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طرح 4 أطنان أرز بمعرض "أهلا رمضان" بسعر 4.5 جنيه للكيلو بدمياط

Google+ Print
طرح 4 أطنان أرز بمعرض "أهلا رمضان" بسعر 4.5 جنيه للكيلو بدمياط طرح 4 أطنان أرز بمعرض "أهلا رمضان" بسعر 4.5 جنيه للكيلو بدمياط
طرحت مديرية بدمياط اليوم 4 أطنان أرز للمواطنين بسعر 4.5 جنيه للكيلو فى معرض السلع الرمضانية "أهلاً رمضان" بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث إنه نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع وخاصة الأرز.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تعليماته للمهندس السيد السؤالى مدير عام التموين بطرح كميات كبيرة من الأرز من شركة الجملة بدمياط لتغطية احتياجات المواطنين وبأسعار محددة.

ويهيب المحافظ بتجار دمياط الشرفاء العارضين بالمعرض ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة دون أى مغالاة.

وأشار إلى أنه فى حالة شكوى أى مواطن من ارتفاع فى الأسعار عليه الاتصال بمدير عام التموين على رقم 01004747092 لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف فورًا.


>- محافظ دمياط يوجه بالتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية فى رأس البر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه