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أوباما: “محمد علي كلاي” ملاكم أسطوري ناضل من أجلنا جميعًا

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أوباما: “محمد علي كلاي” ملاكم أسطوري ناضل من أجلنا جميعًا أوباما: “محمد علي كلاي” ملاكم أسطوري ناضل من أجلنا جميعًا

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

نعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم السبت بطل الملاكمة الأشهر محمد علي كلاي، والذي وافته المنية أمس الجمعة بولاية أريزونا عن عمر يناهز 74 عاما.

وذكرت سي إن إن الأمريكية، أن أوباما وصف كلاي بأنه ” ناضل من أجلنا جميعا ويقف فى مصاف الزعماء الكبار مثل مارتن لوثر كينج ونلسون مانديلا “، وتابع – فى بيان بهذا الصدد – “إن كلاي أعرب عن رأيه بحرية فى الوقت الذى عجز فيه الأخرون عن ذلك وكان نضاله خارج حلبة الملاكمة سببا فى فقدانه للقبه”.

وأشار أوباما إلى أنه مازال يحتفظ حتى الآن بقفازي محمد على كلاي، فى مكتبه بالبيت الأبيض تحت صورة شخصية لهذا الرياضي الأسطورة.

وكان محمد على كلاي رحل عن عالمنا، أمس بعد نضال دام 32 عاما مع مرض الشلل الرعاش “باركنسون” بعد تاريخ طويل من البطولات الرياضية تمكن خلالها 3 مرات من انتزاع بطولة العالم فى الملاكمة للوزن الثقيل.

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أونا

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