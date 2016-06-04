بكين تطالب واشنطن وطوكيو بالتوقف عن كيل الاتهامات لها بشأن “بحر الصين الجنوبي”

طالبت الصين اليوم السبت الولايات المتحدة واليابان بالتوقف عن كيل الاتهامات لها فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي.

عبر عن هذا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشان يينغ، فى تصريح رسمي تعليقا على تصريحات لوزيري الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، والياباني، جين ناكاتاني، خلال قمة الأمن الآسيوية الخامسة عشر – والمعروفة باسم حوار شانغرى – لا للأمن – والذى يعقد سنويا لمدة ثلاثة أيام لتناول الأحوال الأمنية فى آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ، وتم افتتاحه فى سنغافورة أمس، فيما يمثل الصين خلاله هذا العام وفدا كبيرا من العسكريين وخبراء الأمن.

ودعت هوا، كلا البلدين وجميع البلدان الأخرى من خارج منطقة بحر الصين الجنوبي إلى الوفاء بالتزاماتهم والتوقف عن الإدلاء بتعليقات حول القضايا الخاصة بالسيادة الإقليمية.

وكانت الصين انتقدت بشدة الثلاثاء الماضي تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، اتهمها فيها بأنها تقوم ببناء سور كبير لتعزل نفسها عن الآخرين، واصفة ما قاله بأنه يعكس مجددا التفكير الأمريكي النمطي وسعى الولايات المتحدة الدائم للهيمنة على العالم.

وتعليقا على خطاب لكارتر – أدلى به أمام الأكاديمية البحرية الأمريكية – حيث يقال إنه ذكر فيه اسم الصين 22 مرة، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، البعض في الولايات المتحدة بأنهم يعيشون في القرن الحادي والعشرين بنفس عقلية الحرب الباردة القديمة.

وقالت إن هؤلاء الأشخاص يقومون بتأليف القصص المخيفة والأخبار المقلقة ليبرروا لأنفسهم خلقهم للأعداء حول العالم، محذرة من استهدافهم – هذه المرة – منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأنهم – وكما كشف كارتر صراحة فى تصريحاته – يسعون لأن ينشروا أسلحتهم المتقدمة فى أنحاء تلك المنطقة.

وأكدت هوا، أن الصين لا ترغب فى وجود حروب باردة “سيكون الفشل من نصيب من يناصروها”، أو المشاركة فى “الأفلام الهوليودية” التى يقوم بكتابة نصوصها وإخراجها البعض من العسكريين الأمريكيين، مشددة بأن بلادها لا تشعر بالخوف من أحد وأنها ستقوم بالرد على أي فعل يتهدد أمنها القومى وسيادتها الإقليمية.

وقالت المتحدثة، إن الصين والولايات المتحدة لديهما العديد من المصالح المشتركة كما أنهما يواجهان نفس التحديات فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أن البلدين لديهما الكثير ليكسبانه من تعاونهما معا، محذرة من أن المواجهات بينهما تحمل فى طياتها الخسارة لكليهما.

وأضافت أن تجنب الصراعات والمواجهات والاحترام المتبادل والتعاون المربح يصب فى صالحهما ويخدم شعبيهما ويجلب السلام والتنمية للمنطقة والعالم بأسره، مشيرة إلى التوافقات الهامة التى تم التوصل إليها بين البلدين للسيطرة على نزاعاتهما بشكل بناء، ومعربة عن أملها فى أن تعمل الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الصين لتعزيز الحوار والتواصل والتعاون وللتعامل مع قضايا المنطقة بصورة إيجابية وشاملة ولتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية للجميع.

أ ش أ