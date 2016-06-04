504 ملاحظ و18 استراحة بامتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد‎



> صرح ناصف أنيسي، مدير عام التعليم العام بالمديرية ورئيس اللجنة المشرفة علي استراحات ملاحظي الثانوية العامة، اليوم السبت، أن عدد الملاحظين بلجان المحافظة بلغ 507 منهم 9 رؤساء لجان، و21 مراقب .

وأضاف ناصف، أنه تم تجهيز 18 استراحة للملاحظين بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تزويد الاستراحات بالبوتاجازات، والمراوح، ومبردات المياه لكل استراحة.

وأكد ناصف، أنه تم الاتفاق مع مديرية التموين بالمحافظة، لتوفير الخبز للملاحظين بالسعر المدعوم يوميًا ، مع توصيل الخبز لكل استراحة بما لا يتجاوز السادسة صباحًا من كل يوم والرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المعظم.