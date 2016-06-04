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أخبار العراق.. عودة التيار الكهربى إلى مدينة الرمادى وقضاء هيت بالأنبار

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أخبار العراق.. عودة التيار الكهربى إلى مدينة الرمادى وقضاء هيت بالأنبار أخبار العراق.. عودة التيار الكهربى إلى مدينة الرمادى وقضاء هيت بالأنبار
افتتح وزير الكهرباء العراقى، قاسم محمد الفهداوى، اليوم السبت بمدينة الرمادى، مركز محافظة الأنبار، محطتين تحويليتين متنقلتين، أعادت التيار الكهربائى إلى مدينة الرمادى، وقضاء هيت، غربى الأنبار، بعد تأهيل الخطوط الناقلة للطاقة الكهربية التى تم استهدافها وفصلها من قبل تنظيم داعش الإرهابى .

حضر افتتاح المحطتين - التى أقيمتا فى موقع محطتى الرمادى القديمة بعد تعرضها للتدمير على يد داعش - محافظ الأنبار، صهيب الراوى، وعضو مجلس النواب، فارس الفارس، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وشيوخ عشائر الأنبار.

ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، إلى أن إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية وعودة التيار الكهربى إلى مدينة الرمادى وقضاء هيت، ونصب المحطتين التحويليتين المتنقلتين، إنجازا كبيرا تم فى زمن قياسى بالمناطق المحررة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت انطلاق عملية تحرير قضاء هيت، على نهر الفرات غربى الأنبار من قبضة داعش الخميس 31 مارس بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب، والفرقة 16 بالجيش العراقى بعد تحرير مدينة الرمادى ومحيطها.

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