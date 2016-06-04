صور..محافظ أسوان يعتمد نتيجة الابتدائية والإعدادية ويصرف جوائز مالية للمتفوقين‎

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اعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان نتيجة الشهادتين، الإبتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى 2015 / 2016.

و بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإبتدائية 83 %، بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية 78.3 %، موجهاً التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات نهاية العام الدراسى، ومتمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

وأكد حجازى، على أنه سيتم منح جوائز للمتفوقين في الاحتفال العام، بواقع 500 جنيه لكل من حصل على الدرجات النهائية فى الشهادة الابتدائية، و 700 جنيه لكل من حصل على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى ألف جنيه لكل من يحصل على نسبة 98% فأكثر للشهادة الثانوية العامة، فضلاً عن تكريم الجنود المجهولين بالمدارس والإدارات التعليمية وخاصة فى تنظيم المراجعات النهائية للمواد الدراسية بالثانوية العامة مجاناً وبدون مقابل.

وأشاد بدور أسر المتفوقين، وأيضًا المعلمين بإعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية, التى تسعى لتحقيق النهضة المنشودة للعبور للمستقبل، وخاصة أن الدولة تولى إهتمامًا بالتعليم لأنه السبيل الوحيد لتقدم الأمم، وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات، ودفع عجلة التنمية للأمام.

وطالب حجازى من مسئولى التربية والتعليم، بتحليل النتائج للوقوف على المستويات التعليمية للطلاب سواء فى المواد الدراسية أو بالنسبة للإدارات التعليمية فى المراكز والمدن، حتى يتسنى لمتخذى القرار تلافى السلبيات، وتدعيم الإيجابيات فى العام الدراسى القادم .