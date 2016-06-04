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الأمم المتحدة: مؤتمر السويد يهدف لجمع تبرعات دولية لمساعدة اللاجئين‎

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الأمم المتحدة: مؤتمر السويد يهدف لجمع تبرعات دولية لمساعدة اللاجئين‎ الأمم المتحدة: مؤتمر السويد يهدف لجمع تبرعات دولية لمساعدة اللاجئين‎

أرشيفية

قال المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إياد نصر، إن مهمة المكتب تهدف لايصال المساعدات الإنسانية للمؤسسات الانسانية المختلفة التى تتبنى مساعدة اللاجئين، لافتًا إلى أن المكتب بتواصل مع الدول بشكل مباشر لتقديم الدعم المناسب لذوي الاحتياج.

 وأضاف نصر خلال حواره لقناة الغد ، مع الإعلامية سنر سعيد، اليوم، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت دول العالم أجمع بتبني سياسات تسمح لـ الاجئين الوصول إلى الدول المضيفة، عبر الوسائل الآمنة بدلًا من أن يضطروا إلى اتخاذ سبل خطرة قد تودي بحياتهم.

وأشار نصر إلى أن اختيار السويد، لتدشين مؤتمر اللاجئين الذين هجروا من أوطانهم، كان لجمع التبرعات الدولية لهم، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع تلك الدول في محاولة لإستصدار التأشيرات، والإقامات اللازمة، لكي يتم التعامل مع اللاجئين بشكل إنساني.

 

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