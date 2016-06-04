مؤتمر كوبر: يكشف لماذا استحق منتخب مصر الفوز رغم بداية تنزانيا القوية

يعتقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة استحقوا الفوز على مضيفه تنزانيا 2-0 اليوم السبت، رغم اعترافه بسيطرة أصحاب الأرض في بداية المباراة.

وعاد منتخب مصر أخيرا لكأس الأمم الإفريقية بعد أن نجح في الفوز على مضيفه التنزاني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة 2017.

وكل ما يلي على لسان كوبر في المؤتمر الصحفي ..

"المباراة لم تكن سهله علي الإطلاق ومنتخب تنزانيا تسيد اللقاء في أول ٢٥ دقيقه وهدد مرمانا بقوة، إلا أن خبرة لاعبينا مكنتهم من التماسك حتى امتلكوا زمام الأمور و تمكنوا من التسجيل".

"منتخب مصر كان محظوظا لإهدار تنزانيا لركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة".

"كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف بعد المجهود المبذول خلال شوطي المباراة، إلا أننا اكتفينا بهدفين".

"قدمنا مباراة جيده علي المستويين الخططي والفني، ونجحنا في الحد كثيرا من خطورة المهاجم الخطير مبوانا ساماتا الذي لم يفعل شيء علي مدار الشوطين".

"كذلك الحضري قدم مباراة كبيرة ونجح في التصدي لرأسية خطيرة في الشوط الأول".

"لم أشعر بالقلق بسبب الغيابات سواء للإصابة أو لانخفاض مستوى بعض اللاعبين، لأنني أثق في جميع اللاعبين وغياب عنصر أو اثنين لا يقلقني علي الإطلاق لأنه يعتمد علي فريق وليس أفراد".