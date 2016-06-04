ربيعة يكشف سببا غريبا لإهدار فرصة الهدف المحقق أمام تنزانيا

كشف رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي سببا غريبا وراء إهداره فرصة هدف محقق أمام تنزانيا.

منتخب مصر نجح في الفوز على تنزانيا خارج أرضه في الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن رسميا التأهل إلى الجابون 2017 بفضل ثنائية محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وأهدر رامي ربيعة فرصة هدف محقق لمصر في الشوط الأول بعد رأسية مرت بجوار قائم حارس تنزانيا.

وقال رامي ربيعة: "نسبة الهواء في الكرة كانت أقل من الطبيعي".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "الكرة كانت خفيفة للغاية وظهرت كذلك بشدة في ضربات المرمى مع عصام الحضري".

وواصل "الفرصة كانت سهلة للغاية وسهلت أصعب من ذلك. ثبت رأسي لتوجيه الكرة ولكن كونها "خفيفة" جعلها تتحرك أسرع مما توقعت وضاعت".