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عبد الله السعيد يتحدث عن اللاعب الذي ' دائما ما يصنع الفارق مع مصر '

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عبد الله السعيد يتحدث عن اللاعب الذي ' دائما ما يصنع الفارق مع مصر ' عبد الله السعيد يتحدث عن اللاعب الذي ' دائما ما يصنع الفارق مع مصر '

تحدث عبد الله السعيد لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي عن محمد صلاح عقب تأهل الفراعنة إلى أمم إفريقيا الجابون 2017.

منتخب مصر نجح في الفوز على تنزانيا خارج أرضه في الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن رسميا التأهل إلى الجابون 2017 بفضل ثنائية محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

ثنائية مصر جاءت عن طريق محمد صلاح. هدف أول من ركلة حرة في الشوط الأول وهدف ثان بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد.

وقال عبد الله السعيد: "محمد صلاح دائما ما ينجح في صناعة الفارق مع منتخب مصر. كان رائعا".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "نحن في كل تركيزنا منذ بداية المشوار وهدفنا كان واضحا وهو التأهل إلى أمم إفريقيا. ونجحنا في ذلك".

وواصل "نمتلك مجموعة رائعة تريد فعل شيء من أجل منتخب مصر. والكل متكاتف لتحقيق أهدافنا".

وأتم "أبارك للجميع على التأهل".

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