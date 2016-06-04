محمد إبراهيم وربيعة يُجيبان عن: هل توجد أزمة أهلي وزمالك في المنتخب؟

أجاب محمد إبراهيم لاعب الزمالك ورامي ربيعة مدافع الأهلي على سؤال (هل يوجد بالفعل أزمة أهلي وزمالك في منتخب مصر؟) عقب التأهل إلى أمم إفريقيا.

منتخب مصر نجح في الفوز على تنزانيا خارج أرضه في الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن رسميا التأهل إلى الجابون 2017 بفضل ثنائية محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وقال محمد إبراهيم: "نحن هنا في منتخب مصر. لن أتطرق في الحديث عما يقال عن وجود أزمات".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "الأهم هو منتخب مصر ودائما ما نُفصل بين تواجدنا في الأندية وبين المنتخب بكل تأكيد".

وعن ذلك الأمر، تحدث رامي ربيعة أيضا قائلا: "لا نهتم نهائيا بتلك الأقاويل. نحن منتخب مصر".

وواصل "لا يوجد أي خلاف بيننا ولا أي مشكلة ونحن معنا منذ الصغر".

وأتم مازحا "أجلس مع محمد إبراهيم في الغرفة و"بيطلع عيني".