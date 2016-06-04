أكد مروان محسن مهاجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي تنفيذه لكافة التعليمات من الجهاز الفني أمام تنزانيا.

منتخب مصر نجح في الفوز على تنزانيا خارج أرضه في الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن رسميا التأهل إلى الجابون 2017 بفضل ثنائية محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وقاد مروان محسن هجوم المنتخب منذ البداية قبل أن يغادر في الدقيقة 65 ويشارك أحمد حسن "كوكا" بدلا منه.

وقال مروان محسن: "نفذت المطلوب مني أمام تنزانيا".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "لعبنا على تحقيق الانتصار وليس الاكتفاء بالتعادل للتأهل بشكل رسمي. لعبنا على الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك".

وواصل "حققنا هدفنا رغم سوء الحالة الجوية وبالتحديد في الشوط الأول. ولكننا رجال واستحقينا التأهل".