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أرقام في الجول – صلاح يدخل تاريخ مصر التهديفي من 4 أبواب

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أرقام في الجول – صلاح يدخل تاريخ مصر التهديفي من 4 أبواب أرقام في الجول – صلاح يدخل تاريخ مصر التهديفي من 4 أبواب

دخل محمد صلاح جناح روما ومنتخب تاريخ الفراعنة التهديفي من أربعة أبواب بعد هدفيه في شباك تنزانيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد صلاح هدفي مصر في شباك تنزانيا ليرفع رصيد الفراعنة للنقطة 10 ويؤكد التأهل لأمم إفريقيا بالجابون 2017.

ويستعرض FilGoal.com أربعة أرقام تحققت لصلاح بعد مباراة تنزانيا..

1) أفضل 10

بات صلاح في قائمة أفضل 10 لاعبين سجلوا لمنتخب مصر بوصوله للهدف الدولي رقم 27 وتفوق على أحمد الكاس وعلي خليل نجمي الزمالك السابقين.

وفي قائمة الأكثر تهديفا لمنتخب مصر سواء في مباراة محتسبة دوليا أو غير محتسبة دوليا، يحل صلاح في الترتيب العاشر مكرر مع جمال عبد الحميد.

2) ثنائية

سجل محمد صلاح الثنائية الثالثة له على المستوى الدولي مع منتخب مصر بعد "هاتريك" سجله في زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2013 عندما فازت مصر 4-2.

كما أحرز صلاح ثنائية في شباك سوازيلاند في لقاء ودي فازت به مصر 10-0.

وسجل جناح روما ثنائية لأول مرة في تصفيات أمم إفريقيا.

3) ركلة حرة

أحرز صلاح هدفا من ركلة حرة مباشرة لأول مرة في مسيرته الاحترافية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا من ركلة حرة مع بازل لكن كرته ارتطمت في العارضة.

كما سجل صلاح أول هدف دولي لمصر من ركلة حرة منذ ثلاث سنوات كاملة وتحديدا بعد تصويبة حسني عبد ربه في زيمبابوي عندما فازت مصر 2-1 في تصفيات كأس العالم 2013.

4) المعدل التهديفي

يحتل صلاح الترتيب السابع على مستوى تاريخ مصر كأفضل معدل تهديفي مقارنة بنجوم الفراعنة الذين تخطوا 20 مباراة دولية على الأقل سواء محتسبة دوليا أو غير محتسبة.

وبهدفي صلاح في تنزانيا أصبح معدله التهديفي 0.63 هدف/مباراة (27 هدفا في 43 مباراة)

ويتفوق على صلاح السداسي التالي بالترتيب:

1) بدوي عبد الفتاح 0.88 (30 هدفا في 34 مباراة)

2) محمد دياب العطار "الديبة" 0.87 (20 هدفا في 23 مباراة) - حسن الشاذلي 0.87 (41 هدفا في 47 مباراة)

3) سيد الضيظوي 0.82 (37 هدفا في 45 مباراة)

4) علي خليل 0.75 (25 هدفا في 33 مباراة)

5) أحمد بلال 0.70 (19 هدفا في 27 مباراة)

* الأرقام والنتائج مرجعيتها موقع الدكتور طارق السعيد الإحصائي

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