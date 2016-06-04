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طارق حامد: زملائي سبب تألقي.. وأحب أن أكون مؤثرا مع مصر

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طارق حامد: زملائي سبب تألقي.. وأحب أن أكون مؤثرا مع مصر طارق حامد: زملائي سبب تألقي.. وأحب أن أكون مؤثرا مع مصر

قال طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر إن سبب أدائه الجيد أمام تنزانيا في اللقاء المؤهل لأمم إفريقيا 2017 هو مساعدة زملائه.

ولعب طارق حامد أساسيا في غياب إبراهيم صلاح للإيقاف وحسام غالي لأسباب فنية وساهم في فوز الفراعنة بشباك نظيفة.

وأضاف حامد عبر قناة الحياة2: "نفذنا تعليمات هيكتور كوبر المدير الفني، طلب منّا بعض الأمور التي علينا القيام بها ونجحنا في تطبيقها".

وأضاف "كنت متألق بسبب زملائي، والفريق هو الذي يساعدني على الظهور بهذا الشكل".

وأتم "حاولت أن أظهر بشكل جيد لكي يكون لي دور، لا أحب أن أنضم وأرحل دون أن أكون مؤثرا، وهذه طبيعتي التي تربيت عليها".

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