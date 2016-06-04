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عمرو جمال ووردة وطلبة يتحدثون عقب تأهل مصر إلى الجابون 2017

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عمرو جمال ووردة وطلبة يتحدثون عقب تأهل مصر إلى الجابون 2017 عمرو جمال ووردة وطلبة يتحدثون عقب تأهل مصر إلى الجابون 2017

تحدث الثلاثي عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي وحمادة طلبة ظهير الزمالك وعمرو وردة المحترف المصري، عن تأهل منتخب "المستحق" إلى أمم إفريقيا.

منتخب مصر نجح في الفوز على تنزانيا خارج أرضه في الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن رسميا التأهل إلى الجابون 2017 بفضل ثنائية محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

ونجح المصري بعد غياب 3 نسخ لأمم إفريقيا، في العودة من جديد إلى بطولته المفضلة.

وقال حمادة طلبة: "نجحنا في التأهل إلى أمم إفريقيا والآن تركيزنا سينصب على تحقيق البطولة".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "هدفنا أيضا التأهل إلى كأس العالم وتحقيق هدفنا وإسعاد كافة الجماهير".

وواصل متحدثا عن هيكتور كوبر "هو مدرب رائع ومحترم للغاية ومعه جهاز فني محترم".

ومن جانبه وجه عمرو جمال رسالة إلى الجماهير المصرية قائلا: "التأهل خطوة جيدة جدا للعودة من طريق إلى طريقنا المعهود. طريق البطولات".

وواصل "القادم أفضل لمنتخب مصر".

بينما أكد عمرو وردة المحترف المصري في صفوف نادي بانياتوليكوس اليوناني أن الجميع "فعل ما عليه وحقق المراد".

وأكمل حديثه قائلا: "نسعى لإسعاد الجماهير المصرية دائما بالتأهل لأمم إفريقيا ثم الوصول إلى المونديال".

وأتم "الأمجاد ستعود لمنتخب مصر".

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فيديو اليوم السابع

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