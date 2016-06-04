اليوم السابع من برنامج النفاس .. احتفلي بـ "سبوع البيبي"

ارتبط الرقم سبعة بأشياء كثيرة في حياة الشعوب وأقرب مثال على ذلك تقسيم الأسبوع لسبعة أيام، وفي حياة الأم والمولود يعتبر اليوم السابع من الولادة هو يوم " سبوع المولود" وهو اليوم الذي سيكون نقطة تحول لدى النفساء، فأشياء كثيرة سوف تتغير وتتبدل وتنطلق الأم نحو مخططات جديدة في عالم الأمومة.

الدكتورة سميحة كمال _ أخصائية طب الأسرة_ تواصل تقديم برنامج النفاس ليوم" سبوع البيبي" وتقدم لك الخطوات التالية:



• ترتيب وتنظيف البيت سيكون مهمة غير سهلة، أتركيها لزوجك وأولادك أو أمك وأخواتك.

• إذا كان لديك خادمة فاتركي لها الأمر مع إعداد غرفة الضيوف أو المجلس بحيث يكون مجهزاً لاستقبال الأطفال.

• لا تكثري من الزينة التي تسبب الفوضى واعتمدي أشياء بسيطة.



• ابدئي نهارك بحمام البيبي وحمامك.

• اهتمي بالسرة وتأكدي أن بقاياها قد سقطت وجفت، مرري قطنة بها كحول عليها.

• اختاري ملابس مميزة لك وللصغير بألوان أو نقوش متقاربة.



• اختاري لك جلابية أو دشداشة واسعة لأن بطنك لازال مترهلاً.

• لا تنسي ممارسة تمارين الرياضة اليومية وإضافة تمرين خفض الصدر نحو البطن للتمارين الخاصة بالأيام الأربعة الأولى.

• التمارين ستكون في الصباح والمساء وتكرر عشر مرات.



• تأكدي أن الصغير يرضع كفاية وينام كفاية، ولون بوله سيدلك أنه يشبع لأنه سيكون شاحباً.

• حاولي النوم خلال النهار لتعويض السهر خلال الليل.

• لا تنسي استخدام ضمادات الصدر لكي لا يتسرب الحليب ويسبب منظراً بشعاً فوق ملابسك.



• اضغطي بيدك على الحلمة حتى توقفي تسرب الحليب بعد توقف الرضاعة.

• بالنسبة لحفل أسبوع البيبي فلا تفتحي الهدايا مطلقاً أمام الضيوف.

• وقدمي علب الهدايا التي اخترتها بعد انتهاء الاستقبال وأمام الباب لكي لا يفرغها الصغار وينثرونها.



• سجلي بعض اللقطات المصورة واحتفظي بها .

• استمري بعد الأسبوع بالتمارين الرياضية واهتمي بطعامك من أجل تغذية الصغير.

• في الأسبوع السادس من الولادة ستلاحظين أن هناك حالة من النهم لدى الصغير وأنه يقبل على الرضاعة كل ساعتين،فلا تحاولي إضافة حليب من الخارج لأن ذلك يقلل من حليبك بل استمري في تقديم حليبك.



• النفاس ينتهي حين يتوقف نزول الدم وتبدأ الإفرازات الطبيعية في النزول وهكذا تجتازين مرحلة مهمة، وليس صحيحاً أن النفاس يجب أن يكون أربعين يوماً.

• تحركي بنشاط ولكن برفق بعد الأسبوع الأول من الولادة.

والآن سيدتي إذا كان لديك أي استفسارات فيمكنك إرسالها للموقع لتجيب عليها الدكتورة سميحة كمال مع أمنياتها لك بأيام نفاس بلا مشاكل وسعادة غامرة مع صغيرك ، ضيفك الجديد........