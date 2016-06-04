بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرّم اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، 28 طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات والمهنية والتربية الخاصة بكفر الشيخ، مقدماً لهم التهنئة.

من جانبها قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إن المحافظ اعتمد الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64% وحصل كل منهم على 299.5 درجة، وهم بلال محمد محمد عبد الكريم بمدرسة الشهيد أحمد هلال بإدارة قلين، والأولى مكرر شيماء على عوض مدرسة الدسوقى بنات بإدارة دسوق، وألاء خالد أبو الفتوح مدرسة تيدا للتعليم الأساسى إدارة سيدى سالم، وآية أحمد السيد العيسوى مدرسة الحامول للبنات إدارة الحامول، ومحمد على أحمد المغازى مدرسة بيلا للبنين إدارة بيلا، ورحاب صابر فتح الله مدرسة سنديون للبنات إدارة فوه، ومحمد نشأت محمود إسماعيل مدرسة الملاحة الإعدادية إدارة سيدي سالم، وسعد أشرف سعد مدرسة الجرايدة للتعليم الأساسى إدارة بيلا، وأميرة سعيد خليل مدرسة السعيدية بنات إدارة شرق كفر الشيخ، وبشرى أحمد أبو إسماعيل مدرسة العجوزين إدارة دسوق، وأحمد رمزى عبيد المنعم مدرسة الشهيد أحمد هلال إدارة قلين، وإسراء إبراهيم محمد السماحى مدرسة سيدى سالم الإعدادية للبنات إدارة سيدى سالم، وكريم رجب درويش مدرسة الشهيد الصيحى بدسوق إدارة دسوق، وأشرف السيد محمد الشافعى مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية إدارة شرق كفر الشيخ.

واعتمد اللواء السيد نصر، ظهر اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 63.9%، كما أعلن محافظ كفرالشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية وقام بتنشيط النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، حتى يتمكن أولياء والأمور والطلاب من الحصول على نتيجة الإعدادية إلكترونيًا.

جدير بالذكر أنه جاء ترتيب الإدارات التعليمية وفق نسبة النجاح كتالى إدارة بيلا الأولى تيها إدارة قلين، وإدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة سيدى غازى، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة دسوق التعليمية، وإدارة فوه التعليمية، وإدارة الحامول، وإدارة سيدى سالم، وإدارة مطوبس، وإدارة الرياض التعليمية، وإدارة بلطيم، وإدارة البرلس.

- ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.. برقم الجلوس

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