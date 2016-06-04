لافروف لكيري: قلقون من وجود محاولات مصطنعة لتأخير المحادثات السورية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لنظيره الأمريكي جون كيري، عن قلقه إزاء محاولات لتأخير استئناف المحادثات السورية لمختلف الأسباب المصطنعة.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجريت في وقت سابق، اليوم السبت، بمبادرة من الجانب الأمريكي، وذلك بحسب بيان للخارجية الروسية وبثته وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وجاء في البيان: “ناقش الجانبان الوضع في سوريا خلال محادثة هاتفية جرت في وقت سابق من اليوم”، بالإضافة إلى “التأكيد على المهمة الملحة بشأن التفريق بين (المعارضة المعتدلة) وجبهة النصرة، كما وعدت الولايات المتحدة في وقت سابق”.

وأعرب لافروف عن قلقه من المحاولات لتأخير استئناف المحادثات السياسية لمختلف الأسباب المصطنعة، والتي تجلت بوضوح تام في المؤتمر الصحفي حول سوريا الذي عُقد في مجلس الأمن الدولي في 3 يونيو (أمس الجمعة)، بحد وصف البيان.

أ ش أ