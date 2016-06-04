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صفاء حجازي تعقد أول اجتماع لها في رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

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صفاء حجازي تعقد أول اجتماع لها في رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صفاء حجازي تعقد أول اجتماع لها في رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

صفاء حجازي

صرحت صفاء حجازى رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن تعيش مرحلة انطلاق نحو البناء والنهوض من جديد،من أجل تحقيق حياة حرة كريمة لشعبها واستعادة دورها ومكانتها فى المنطقة

وفى نهاية كلمتها أعربت حجازى عن سعادتها، للتحدث أمام كوكبة مرموقة من كبار الشخصيات الإعلامية والأكاديمية والفنية والصحفية من ذوى التأثير الإيجابي فى العمل الإعلامي .

وقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتأخرة والمتعلقة، بالعمل بقطاعات الإتحاد وطرح الرؤي بهدف تعظيم موارد الاتحاد المالية ، كما دارت مناقشات مُستفيضة حول البدء فى خطوات سريعة للنهوض بأداء العمل بالإتحاد

وضم المجلس بتشكيله الجديد الأستاذة صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية كل من، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،فضيلة مفتى الديار المصرية ،رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة،الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ،أمين عام المجلس القومى للمرأة، و أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، و أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ورؤساء القطاعات الرئيسية باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

كما ضم فى عضويته ،الأستاذة لبنى محمد هلال ( خبير اقتصادى )، الإعلامى أسامة كمال، الدكتورة ليلى عبد المجيد (عميد كلية الإعلام الأسبق ) ، والإعلامى حمدى الكنيسى، والصحفى صلاح منتصر، والفنان محمد صبحى ، وحسين يسرى محمد أمين ( أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية )،ومحمد عبد المتعال .

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