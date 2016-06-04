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احتراق سيارة مليئة بإسطوانات البوتجاز في بني سويف ‎

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احتراق سيارة مليئة بإسطوانات البوتجاز في بني سويف ‎ احتراق سيارة مليئة بإسطوانات البوتجاز في بني سويف ‎

صورة أرشيفية

اشتعلت اليوم سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز فارغة، في منطقة طنسا التابعة لمركز ببا على طريق بني سويف الزراعي .

تلقى اللواء محمود العشيري، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد خلف حسين، مدير البحث الجنائي، يفيد بتوقف حركة المرور بسبب نشوب حريق في سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز فارغة.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث ببا، إن السيارة كانت قادمة من بني سويف وفي طريقها إلى مركز سمسطا، وأن قائد السيارة رمضان محمد حامد، «58 سنة»، فوجئ أثناء سيره بانبعاث أدخنة واشتعال النيران بمقدمة السيارة، نتج عنها عطل في نظام التبريد، مما أدى لإشتعالها.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، ورفع المخلفات وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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