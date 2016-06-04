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“النواب” يعدل إحالة اقتراح بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة للجنة التشريعية

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“النواب” يعدل إحالة اقتراح بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة للجنة التشريعية “النواب” يعدل إحالة اقتراح بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة للجنة التشريعية

مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل إحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة، و214 نائبا بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بدلا من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح عبد العال، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أبلغه أن هذا الاقتراح يعد من المشروعات المكملة للدستور، ويجب إحالته إلى لجنته، ومكتب لجنة حقوق الإنسان لأنه يدخل في اختصاصها.

كان المجلس وافق في جلسته المنعقدة في 23 أبريل الماضي على إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس، إنه اجتمع مع نواب محافظة المنيا، وقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد في واقعة سيدة المنيا، لافتا إلى أنه سيصدر بيانا بما حدث في الاجتماع وقت لاحق، ثم رفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد صباح غد الأحد.

أ ش أ

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