بعد وفاة "كلاى".. 3 أمراض دمرت صحة "الملاكمين" أبرزها الزهايمر

عانى لاعب البوكس الشهير "محمد على كلاى" من مرض الشلل الرعاش الذى أصابه عند بلوغه 42 عاماً، والذى أثر على حياته اليومية بشكل كبير نتيجة للإصابات الدورية لرأسه.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الامريكى “alz”، عن بعض الأمراض التى تصيب لاعبى البوكس، الناتجة عن حدوث ارتجاج فى المخ وتشمل:

1- الشلل الرعاش "باركنسون"

2- الزهايمر

3- التهاب الدماغ المزمن

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>حوالى 5 ملايين شخص فى جميع أنحاء العالم يعانون من الشلل الرعاش، وفقا للمؤسسة الوطنية لباركنسون.>وعادة يصيب الأشخاص بعد بلوغهم سن 60، على الرغم من أنه فى بعض الأحيان يمكن أن يتطور قبل سن 40، إذا كانت الشخص قد تعرض للعديد من صدمات الرأس.>على مدى السنوات الـ30 الماضية، ربطت العديد من البحوث بين صدمات الدماغ المعتدلة والشديدة التى يتعرض لها لاعبو الملاكمة وارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو أى نوع آخر من الخرف بعد مرور سنوات.>التهاب الدماغ المزمن (CTE)، هو مرض يحدث فى الدماغ مرتبط بتكرار حدوث الصدمات فى الدماغ بما فى ذلك الارتجاج للرياضيين، وقد يؤثر على الناس بطريقتين رئيسيتين: يؤثر فى البداية على السلوك أو المزاج وفى النهاية يؤثر على الذاكرة والقدرة على التفكير.

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