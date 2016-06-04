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وفاة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي عن عمر ناهز 74 عاماً

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السبت 04-06-2016 12:17

توفي أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد تدهور وضعه الصحي، حيث نقل منذ يومين إلى مستشفى في فينيكس بولاية اريزونا وهو يعاني من مرض في الجهاز التنفسي.
كلاي الذي اعتنق الإسلام بعد فوزه بأول لقب عالمي في العام 1964، أصيب سنة 1984 أي بعد أربع سنوات من اعتزاله الملاكمة، بداء الباركنسون (الشلل الرعاش).
وُلد محمد علي باسم كاسيوس كلاي في ولاية كنتاكي بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وحاز على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل ثلاث مرات.
وتقاعد النجم العالمي عام 1981، بعد أن فاز في 54 مباراة من أصل 61 لعبها.
يشار الى ان الراحل اشتهر بنشاطه في مجال الحقوق المدنية، كذلك عرف بكتابته للشعر.

 

محمد علي كلاي في المستشفى

 

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