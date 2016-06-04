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بعد إطلاقه لأغنية "رمضان كريم يا حلب"هاني شاكر:السياسة تتحكم فينا

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السبت 04-06-2016 14:19

أطلق المطرب هاني شاكر دعاء ديني أهداه إلى حلب بعنوان"رمضان كريم يا حلب"وعلق هاني على الأغنية قائلا في مداخلة هاتفية على قناة العربية أن الهدف من الأغنية هذه أو أي أغنية تجاري الأحداث التي يشهدها العالم العربي توضيح أن الفن ليس وسيلة فقط للتسلية بل المفترض أن يكون له هدف وهو ما بدأ تفعيله مؤخرا موضحا أنه سعيد بأنه يغني للشعب السوري ومن قبل غنى للشعب اليمنى.
وعن سخرية بعض الفنانين من الأحداث التي شهدتها سوريا مثل الفنان أحمد أدم وهل يقصد هاني الاعتذار لأهالي سوريا قال هاني أنه لا يقصد ذلك على الإطلاق موضحا أنه لم يسمع ما قاله أحمد أدم وأنه ليس مسئولا عما قاله في برنامجه.
وأكد أنه عاش أسعد أيام حياته حينما سبق واحيا حفلا في حلب منذ سنوات وكانت مشاهد حزينة رؤيته لما يحدث حاليا لشعب حلب وأطفاله ونحن واقفون نشاهد ما يحدث فقط وتمنى هاني أن يخفف الله مما يحدث في العالم العربي بعد ما أصبحت السياسة تتحكم فينا.
يذكر أن أغنية"رمضان كريم يا حلب"من كلمات محمد صلاح وألحان وتوزيع محمد ضياء.

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