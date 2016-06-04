الطب الشرعي يكشف عن سبب وفاة المغني برينس

بعد مرور حوالى شهر ونصف على وفاة المغني العالمي Prince، أثبت الطب الشرعي أنه توفي بسبب جرعة زائدة من مسكّن للألم يحتوي على الأفيون.

وحسب معهد الطب الشرعي، توفي برينس البالغ من العمر 57 عاماً، بسبب جرعة زائدة من مادة فينتانيل، وهي عقار أفيوني مضادّ للألم قوي جداً، ما يؤكد بالتالي الفرضية المرجّحة لتفسير وفاة الفنان العالمي.

ويعتبر مسكّن الألم فينتانيل أقوى بـ50 إلى 100 مرة من المورفين، على ما تفيد المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، وهو يستخدم عادة لتسكين أوجاع مزمنة بشكل عام، عندما تفشل العلاجات بمسكّنات الآلام الأخرى.

ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت برينس لتناول مسكّنات الأوجاع، لكن ثمة الكثير من الشائعات بهذا الخصوص، إذ ذكرت بعض المواقع أنّ الفنان كان يعاني من مرض عضال دفعه إلى تناول مسكّنات الأوجاع القوية هذه، في حين أوضحت المغنية وعازفة الدرامز شيلا اي، التي كان برينس راعي مسيرتها الفنية، أنّ الحفلات الموسيقية الكثيرة نالت من الفنان جسدياً.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن برينس كان يعاني من أوجاع في الورك.

حقائق جديدة تُكشف عن وفاة النجم Prince