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تتر مسلسل رمضاني يحقق النجاح قبل أن يعرض

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السبت 04-06-2016 16:39

حقق تتر أغنية أسماء لمنور"هاكا أ ماما" الذي سيبث في رمضان على القناة الثانية، من خلال مسلسل "لوبيرج"، نجاحاً واسعاً، وتداوله عدد من الفيسبوكيين بعد نشره مصوراً عبر موقع يوتيوب. و الأغنية من التراث المغربي القديم، وقد سبق أن أدّاها المغني الشاب "فيصل عزيزي" بتوزيع جديد، فلاقت استحساناً كبيراً، لتفاجئنا أسماء لمنور هذه المرة بغنائها في تتر المسلسل الرمضاني الكوميدي، الذي يخرجه إدريس الروخ.
ترى هل سينجح المسلسل أيضا أم أنّ نجاح التتر كافٍ لتمريره مهما كان مستواه الفني؟
إشارة إلى أنّ أسماء لمنور سبق لها أن أدّت تتر مسلسلات سابقة و لاقت نفس الإقبال.

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سيدتي