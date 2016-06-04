ميسي يتسبب بسجن والده

طالبت النيابة العامة الإسبانية بتبرئة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi من تهمة التهرب من دفع الضرائب، بينما طالبت بسجن والده 18 شهراً لمعرفته بإجراءات التهرّب الضريبي.

واقتنعت راكيل امادو، ممثلة الادعاء العام بمحاكمة ليونيل ميسي، بالشهادة التي أدلى بها نجم برشلونة حين قال: "في الحقيقة لا، لم أكن أعلم. كما شرح والدي سلفاً أنا أكرّس نفسي للعب كرة القدم، واضعاً ثقتي في والدي والمحامين الذين يديرون هذا الأمر، لم يكن لديّ أدنى فكرة".

وقالت أمادو في مرافعتها الختامية: "يجب تبرئة ليونيل ميسي. ليس هناك أيّ دليل على أنّ أحداً أوضح له أيّ شيء في ما يخصّ التهرّب من الضرائب"، لكنها أبقت على اتهامها لخورخي والد ميسي، وطالبت بسجنه لمدّة عام ونصف العام.

وتابعت أمادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه، الاحتيال يحصل لأنّ هناك قراراً في هذا الاتجاه".

ولم يحضر ميسي ووالده جلسة اليوم الرابع، وهو الأخير من أيام المحاكمة، التي تنتظر الآن المرافعات الختامية لكلّ من فريق الدفاع والمحامي العام، في وقت لم تعلن المحكمة موعداً محدداً للنطق بالحكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في القارة الأوروبية، خصوصاً أنّها تتعلق بنجم برشلونة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

نجمات لمعن في عالم كرة القدم