نجمات عربيات تعرضن للتعنيف من أزواجهن... إحداهن منعها زوجها من الطعام

عندما ذاع طلب الممثلة الشابة أمبر هيرد الطلاق من زوجها النجم الكبير جوني ديب، ذهبت الظنون إلى أنها استغلت شهرته وحصلت على أمواله وتريد التخلص منه، ولكن صورها، التي أثبتت تعرضها للتعنيف من النجم الكبير، أثارت موجة من التعاطف، فكيف لفنان كبير أن يعتدي بالضرب على فنانة بكلّ هذا الجمال؟ .. المفاجأة أنّ عدداً كبيراً من أجمل نجمات الفن العربي تعرضن للتعنيف نفسه وأكثر، وإحداهن هربت من منزلها بملابس النوم، ولم تجد من يحميها إلا رئيس الجمهورية.

قائمة النجمات المعنفات في عالمنا العربي أطول ممّا تتخيّل، والوقائع التي تحكى في كواليس سهرات الفن يندى لها الجبين، ولكننا سنتوقف أمام النجمات اللواتي اعترفن بأنفسهن بتعرّضهن للضرب والابتزاز من أزواجهن.

نجوى كرم تتحمل مسؤولية ضربها!

شمس الأغنية العربية الدلوعة نجوى كرم لم تتعرّض للضرب فحسب، وإنما حملت نفسها مسؤولية الخطأ. فقد اعترفت بتصريحاتها لبرنامج أوائل مع الإعلامية ريما نجيم بأنها تعرضت للضرب من زوجها السابق متعهّد الحفلات يوسف حرب، عندما رفعت صوتها عليه لمرّة وحيدة، فردّ عليها بصفعة، وصفتها بأنّها كسرت عنادها، وأكدت أنّها أخطأت في ذلك، لأنّ الزوجة لا يجب أن تهين زوجها طالما أنّه قادر على حمايتها وتأمينها!

ميساء مغربي وتجربة قاسية

المذيعة والفنانة ميساء مغربي واحدة من أنشط النجمات في عالم مناهضة العنف ضد المرأة، والسبب ليس انحيازها إلى حقوق النساء، وإنما لأنّها مرت بتجربة قاسية أثناء زواجها الأول، إذ تعرضت للضرب والإهانة من زوجها، ووصفت ما تعرّضت له من زوجها بالأذى الجسدي والنفسي معاً.

ميساء أرجعت في تصريحاتها للفنان أمير كرارة، ضمن برنامج «الخزنة»، خلافتها مع زوجها السابق كونها فنانة مشهورة، وغيرته الشديدة عليها، وعدم قدرته على احتوائها، معربة عن أمنيتها في محو هذه المرحلة من حياتها.

أضافت: "زوجي القديم أذاني كثيراً، لذلك مسحته من حياتي؛ فالأذية التي تعرّضت لها متعبة. تعرّضت للعنف «الضرب»، ما جعلني في بعض الأحيان أنهال عليه بالضرب. فالأذى الجسدي قد ينسى، إنما أذية الكلام والأفعال والتجريح، أيّ النفسي، هي من أعنف التعذيب، الذي لا ينسى. لقد أوصلني إلى مرحلة تناول المهدئات، ما جعلني اتخذ قراري بالطلاق منه".

شيرين تهرب للدولاب من عنف زوجها

الفنانة الرقيقة شيرين نجمة المسرحية الشهيرة "المتزوجون" اعترفت في مقابلة مع الإعلامية هالة سرحان بأنّ زوجها السابق المخرج محمد أسامة كان يقوم بضربها بعنف وقسوة، حتّى أنها كانت تختبئ هرباً منه في خزانة ملابسها.

علا غانم ضربت أمام بناتها

النجمة علا غانم أكدت في حوارها لبرنامج 100 سؤال أن سبب طلاقها من زوجها الثاني هو تعمّد ضربها أمام ابنتيها، اللتين أنجبتهما من زوجها الأول، وأنها بعد انتهاء "العلقة" قررت ترك المنزل وطلبت الطلاق.

وتابعت القول إنّ تعرّضها للضرب أمام بناتها حمل "كسراً للأمومة، وكسراً للأمل"، مؤكدة أنها لم تفكّر حينها إلا في البنات، متساءلة: "ممكن يكونوا بيحسوا بإيه تجاه الموقف؟ فقررت أنهم مش هيشوفوا المنظر ده تاني".

وأوضحت: "تحمّلت لأنني ما كنتش عايزة أفشل بسرعة، خصوصاً إن المشاكل بدأت مع أول شهر، بس في الآخر فشلت".

ودعت كلّ النساء اللاتي يتعرّضن للعنف إلى عدم التحمّل والصبر، وقالت: "لأنها بتهد قصادها بناتها، وعشان ما تكونش مهانة".

ايمان العاصي حبس ومنع من الأكل وتعذيب

الفنانة ايمان العاصي لم تتعرض للعنف من زوجها الأول فقط، بل خضعت للتعذيب المتكرر بحسب تصريحاتها، ولهذا سارعت إلى طلب الطلاق بعد 40 يوماً فقط من الزواج، إذ وصل العنف بينهما إلى حبسها وضربها ومنعها من الطعام داخل منزلها لمدة أسبوع كامل لإجبارها على التنازل عن ممتلكاتها. وبعد سلسلة من القضايا، اتهمته خلالها بخطفها وتعذيبها انتهى الأمر بينهما إلى الطلاق.

شادية وصفعة أمام الجميع من عماد حمدي

التعنيف الأشهر في عالم نجمات الفن العربي كان من نصيب النجمة الكبيرة المعتزلة الفنانة شادية، وعلى يد الفنان الكبير الراحل عماد حمدي، الذي عانى من غيرته الشديدة عليها، ولم يتمالك أعصابه في إحدى الحفلات العامة، حيث صفعها على وجهها أمام الجميع، ولم يكن أمامها إلا طلب الطلاق.

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