بالصورة تامر حسني يقابل شبيهه، ويعلّق :"كنت فاكره أنا!"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطرب تامر حسني، تجمع بينه وبين شبيهه، الذي يدعى عمر مصطفى. وعمر لم يكن مجرّد شبيه عادي لتامر، بل صورة طبق الأصل للمطرب، ما جعل الجمهور يتساءل: "أيهما تامر؟".

تامر حسني نشر الصورة على صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلّق قائلاً: "للوهلة الأولى كنت رايح أسلم عليه كنت فاكره أنا لأ وتحس أنه شبهي أكتر مني مش فاهم ازاي المهم بعد ما أتكلمت معاه لقيت الموضوع كله أن من الحب ما شبه بس اللي خلاني اكتب البوست ده حاجه مهمة أوي إني سألته بتشتغل إيه قالي مهندس ففرحت عشان انك تكون بتحب فنان ومستهويك حته انك شبهه أوعى تلغي نفسك وتعيش على الفكرة دي هزر بيها كام يوم كده وخلاص إنما أنت لازم تبقى أنت واللي هكون فرحان بيه بجد انك لو بتحب فنان أوي كده فيا ريت تتأثر بالأعمق بالمضمون مش الشكل أتأثر بنجاحه واتعب وانجح زيه في مجالك".

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